2日、参議院外交防衛委員会において、社民党の福島みずほ議員が防衛装備品の海外移転をめぐり政府側を追及した。日本製の重要部品が米国を経由して第三国へ移転され、実際の戦闘で使用されている疑惑に焦点を当てた質疑では、福島氏が答弁に対して自席から声を上げ、委員長から制止される一幕もあった。 【映像】自席から「今回！ 今回！」ヤジの瞬間（実際の様子）福島氏は、日本がライセンス生産していた地対空誘導弾パ