俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第9話（2日）に向けて益田千愛プロデューサーがコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！＜第９話見どころ＆注目ポイント＞鮨アカデミーの授業はいよいよ集大成。みなとたちは、ついに実際にお客さんを呼んでのカウンター実習に突入します！これまで母として誰かのために生きてきたみなとは、この実習を通して改