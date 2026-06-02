千葉県の鴨川シーワールドのホームページが更新されました。【映像】前売り券の払い戻しについて（HPより）「【重要】台風6号の通過に伴う6月3日（水）『臨時休館』と『チケット払い戻し』についてのお知らせ2026年6月3日（水）は、台風6号の接近・通過に伴い、誠に勝手ながら終日『臨時休館』とさせていただきます。ご来館を心待ちにしてくださっていたお客様には大変心苦しい決断ではございますが、安全確保を考えた判断となり