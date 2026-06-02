歌手の浜崎あゆみさんが6月2日、自身のインスタグラムを更新。アリーナツアーが再開される日の未明に、ツアーへの心境を綴りました。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】アリーナツアー再開の日の未明に投稿「明日からの私達の30公演は決して当たり前では無いね心して旅を始めようと思うんだ」浜崎さんは「エンタメが世界から排除されたとき客席に誰もいなくなったとき歓声が消えて笑顔さえ見れなくなったとき全てが終焉を迎え