元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。交流戦3勝3敗でスタートを切った巨人・橋上秀樹監督代行の采配を振り返った。まず指揮官としての適性について。江川氏は「橋上さんはセ・パいろんなチームでヘッド格をされてきた。いろんな球団を経験されて、選手を数多く見てる方がいいんじゃないですかね」と視野の広さは“生え抜き”重視の重用が基本の巨人にはない部分と説明した。ソフトバンクに1