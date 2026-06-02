お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透さん（36）が1日、自身のインスタグラムを通じて、イラストレーターの田中かえさんと結婚したことを発表しました。お相手の田中さんも、自身のSNSで結婚を報告しています。田中さんは、自身のインスタグラムに手描きのイラストを掲載し、「ロングコートダディの堂前透さんと結婚しました」と報告しました。アーティストで、イラストレーターとして活動する田中さん。公式サイトなどによる