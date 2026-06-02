ロイヤリティマーケティングが提供する共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」で、6月に実施されるキャンペーン情報をピックアップして紹介する。 au PAY Pontaアップ店で最大20倍 30日までの期間中、対象の「au PAY Pontaアップ店」においてau PAYで支払うと、抽選で1000名に最大20倍のポイントがプレゼントされる。上限は200ポイント。エントリーは不要。 薬王堂で最大5倍 30日ま