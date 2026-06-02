お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が2日、自身のインスタグラムを更新。外出先での家族の一コマを披露した。バービーは「テラス席が心地よい季節はあっという間よねぇ〜」と、愛犬を連れて家族で食事に出掛けたことを報告。「娘と楽しく笑い合っていたと思ったら、首にかけていたバッグで急に首を絞められました」と、“危機一髪”となった写真を披露した。そして「一歳児って油断大敵ですね！『やぁぁあめぇ