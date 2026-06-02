2日にマツダスタジアムで予定されていた広島―日本ハム戦は台風接近のため14時15分に中止が発表された。台風6号の接近で広島は午前中から降雨。悪天候が予想されていた。予告先発投手は広島が床田寛樹、日ハムが伊藤大海だった。この日の12時45分には、甲子園で試合予定だった阪神―西武も中止を発表していた。