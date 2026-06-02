元フジテレビアナウンサーの田中大貴氏が2日、SNSを通じ、訳あり不動産買取事業「ワケガイ」を展開する株式会社ネクスウィルの社外取締役に就任したと発表した。同社は、実家じまいなど相続に伴う不動産課題を”ワンストップで対応”する訳あり不動産買取事業「ワケガイ」を展開している。社外取締役就任の背景として同社は「田中氏は2024年8月より、当社のブランディングアドバイザーとして、スポーツやメディアを通じた事