◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（２日・横浜）楽天のドラフト２位・伊藤樹投手（２２）＝早大＝が２日、１軍に合流した。伊藤はファームでは８試合に登板して３勝１敗、防御率３・８６の成績を残している。直近では５月２７日のファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦に先発し、５回３安打４失点だった。