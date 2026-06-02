お笑いコンビ・環状遊星（旧トリプル家族）の深井ロウソク、バルバロイ本田が、2日までにそれぞれSNSを更新、5月末をもって解散したことを報告した。【写真】解散するようには見えない…KOC準々決勝進出した環状遊星本田は、自身のXで【ご報告】と題し、「5月末をもちまして､環状遊星は解散しました」と報告。「今までありがとうございました」と感謝しつつ「環状遊星は超新星爆発を起こして星屑になりましたが､2人共芸人は続