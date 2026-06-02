ラグビーのリーグワンは6月2日、プレーオフ決勝（7日MUFG国立）でリモートによるTMO（テレビジョン・マッチ・オフィシャル＝ビデオを利用した判定・検証）を実施すると発表した。リモートによるTMOは国内初で、将来的に全試合のセントラル方式を目指す。TMOは現在、FPR（ファールプレー・レビュー・オフィシャル）を合わせて2人のオフィシャルが1試合を担当し、試合会場内の一室でレフェリーと連絡をとりながらトライ、反則