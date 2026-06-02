トッテナム・ホットスパーがマンチェスター・シティに所属するブラジル代表FWサヴィーニョに関心を寄せているようだ。6月1日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在22歳のサヴィーニョは2023−24シーズンにレンタル加入したジローナで公式戦41試合出場11ゴール10アシストという成績を残し、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に貢献すると、2024年夏に