東京六大学野球連盟は２日、春季フレッシュトーナメントの２試合が予定されている３日について、台風６号の影響により荒天が予想されるため、来場者はじめ、全ての運営に関わる関係者の安全を考慮して日程を変更すると発表した。順位決定戦については、１６日または１７日に行うとし、詳細については後日発表される。変更後の日程は以下の通り。▽４日東大―法大、早大―立大（９時・神宮）▽５日法大―慶大、立大―明