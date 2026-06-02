国民民主党の玉木代表は2日、自民党がまとめた「国旗損壊罪」創設法案について、国会に現状のまま提出された場合には「賛成しかねる」との認識を示した。自民党の「国旗の損壊等に関する制度検討プロジェクトチーム」は1日、「日本国国旗損壊罪（仮称）」の創設に向けた法律案を大筋で了承した。法律案は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損」した場合は「2年以下の