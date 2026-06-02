俳優山本耕史（49）が2日、都内で、不動産仲介サービス「TERASS新CM発表会」に出席した。新CMでは土地の売買に身構える客役を熱演。日頃から慎重に行動していることを聞かれると、「子どもの学校行事」と明かした。「子どもがいるので、こういう仕事していても学校行事に参加することも多いし、なるべく参加したいタイプなので、僕がいることでお邪魔になったり、子どもの集中力が散乱したり。そこを常に念頭に置いて慎重に動いて