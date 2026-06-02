“あやや”こと松浦亜弥が、久々にＣＭ出演し歌も披露している。春日井製菓株式会社は２日、同社ののどあめ「キシリクリスタル」２５周年を記念した新ＷＥＢＣＭに松浦を起用したことを発表した。松浦がデビューから２５年で「キシリクリスタル」と“同期”の縁で起用が実現。レコーディングスタジオで商品を見つめ、食べて「よしっ」の掛け声とともに歌い出し、新ＷＥＢＣＭオリジナルの楽曲を歌い上げた。収録現場では笑