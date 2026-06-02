◇交流戦オリックス─巨人（2026年6月2日東京ドーム）オリックス・岩崎翔投手（36）が2日、東京ドームで巨人戦を戦う1軍本隊に合流した。昨季5月末に金銭トレードで中日から加入し、セットアッパーとして活躍した右腕はオフに右膝を痛めた影響もあり、開幕は2軍スタートに。先月31日のファーム・リーグ、日本ハム戦では1回無失点、2三振を奪うなど状態を上げてきていた。昨季最速160キロを計測したベテラン右腕が、満を