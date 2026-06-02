櫻坂46が2日、公式サイトを更新し、この日行われる「櫻坂46四期生LIVE」を予定通り行うと発表した。「本日6月2日(火)・LaLa arena TOKYO−BAYでの『四期生LIVE』に関しまして。13時時点での天候情報、公共交通情報を鑑み、検討いたしましたところ、時間通りに開催をする予定です」と発表。「ご来場されるお客様におかれましては、最新の気象情報ならびにご利用予定の交通機関の運行情報をご自身でもご確認のうえ、早めのご来場をお