台風6号の接近に伴いJR東日本は3日の運転計画を発表しています。首都圏を中心とした運行予定をまとめました。（2日午後2時30分現在）■東海道線小田原〜熱海間始発から運転取りやめ（再開時刻未定）東京〜小田原間始発から上野東京ラインへの直通を取りやめ 東京駅で折り返し運転（直通運転再開未定）■伊東線 全線終日運転取りやめ■中央線 高尾〜富士見間始発から午後3時ごろまで運転取りやめ■青梅線 青梅〜奥多摩間始発から午