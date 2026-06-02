俳優小池徹平（40）が2日、大阪市内でミュージカル「ETERNITY」（8月8〜9日東京建物Brillia HALL箕面）の取材会に出席した。1960年代の伝説的グラムロックスター、ブルードットと、現代でグラムロッカーを夢見る孤独なシンガー、カイパーが、神秘的な存在「マーマー」に導かれ交錯する物語。24年に韓国で初演された話題作が、上演台本、演出河原雅彦氏、森雪之丞の訳詞で、日本初上演される。小西遼生とのダブルキャストでブルー