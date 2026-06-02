【モデルプレス＝2026/06/02】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が5月30日、自身のInstagramを更新。シンガポールでの写真を投稿し反響を呼んでいる。【写真】KPOPトップアイドル「もはや彫刻」鍛え上げられた肉体美披露◆SEVENTEENミンギュ、鍛え上げられた肉体美披露ミンギュは、「A late April post」とつづり、シンガポールでの写真など複数枚を投稿。水着を着用しプールで泳ぐ姿や植物園では