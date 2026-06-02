【モデルプレス＝2026/06/02】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバー山本佳志が、自身のInstagramを5月31日に更新。愛車に乗る動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】秋元康プロデュース歌謡グループメンバー「センス良すぎる」愛車公開◆SHOW-WA山本佳志、愛車との“2ショット”公開山本は「僕の愛車 TRIUMPH Bonneville Bobber ICON EDITION」とつづり、黒いバイクに跨り、エンジンをかける動画を投稿。