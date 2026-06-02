【モデルプレス＝2026/06/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月31日、自身のInstagramを更新。子供からリクエストがあった昼食メニューを公開し、反響が寄せられている。【写真】41歳元モー娘。石川梨華「お店で売ってるおむすびみたい」大葉で巻いたスパムむすび＆スープの昼食◆石川梨華、子供たちリクエストのスパムむすび披露石川は「おひるごはん何食べたんだろう？」「スパムむすびとチゲスープ」とつづり、写真を