伊藤園は6月22日から、「お〜いお茶」ブランドで、大谷翔平選手の2025年シーズン全63本塁打をモチーフにした限定ボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION」を数量限定で発売する。発売に先立ち、6月1日には東京・渋谷のハチ公前看板で全63種のビジュアルを一斉公開し、同日限定で渋谷スクランブル交差点近くに展示ブースを開設した。同商品は、大谷選手が2025年シーズンに放ったレギュラーシ