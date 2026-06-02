寿司チェーンのスシローは6月3日より、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、兵庫･神戸の人気店“らーめん専門 いっぽし”監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」と、オリジナルの「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」を全国のスシロー店舗で発売する。らーめん専門 いっぽし〈コク旨 鶏白湯ラーメン〉食べログ点数3.66の高評価を獲得した、兵庫･神戸で愛され続ける人気店“らーめん専門 いっぽし”が監修。クリーミーでコ