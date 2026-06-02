１日、ビエイラ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京6月2日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は1日、ブラジルのビエイラ外相と北京で第5回中国・ブラジル外相級全面戦略対話を行った。１日、北京で開かれた第５回中国・ブラジル外相級全面戦略対話。（北京＝新華社記者／戴天放）