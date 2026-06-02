俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）が2日、都内で、トリプル主演作Prime Original新ドラマシリーズ「犯罪者」（松永大司監督）制作会見に出席した。同作はテレビ朝日系人気ドラマ「相棒」シリーズの脚本担当太田愛氏による同名小説を実写化したクライムミステリードラマ。白昼に起きた無差別殺傷事件の生存者繁藤修司（水上恒司）、誠実ゆえに孤立する刑事相馬亮介（高橋一生）、フリーライター遣水七雄（斎藤工