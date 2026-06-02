タレント大沢あかね（40）が、1日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。3児の母として家族のスケジュールを管理する苦労を語った。シソンヌ長谷川忍と出演。1児の父である長谷川は、共働きの妻との間で育児に関するスケジュールのすり合わせに苦労していることを明かすと、MEGUMIも「しかもこっち（芸能）はスケジュールの時間が出るのがギリギリ」と共感。長谷川は「シッターさん頼むか頼ま