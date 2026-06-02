自民党本部で開かれた東日本大震災復興加速化本部＝2日午前、東京・永田町自民党の東日本大震災復興加速化本部は2日、福島県の復興を巡り、東京電力福島第1原発事故で避難対象となった12市町村で広範囲な営農再開を目指すよう政府に求める第15次提言をまとめた。国が設立した福島国際研究教育機構（F―REI、浪江町）で人工知能（AI）を活用したロボットの開発を進め、原発の廃炉作業に生かすことも促した。政府は2026〜30年度