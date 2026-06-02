歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため都内の病院で死去した。92歳だった。兵庫県加古川市出身。日本歌手協会が2日、発表した。色気と味のある歌声は、昭和の年の瀬の風物詩だった。NHK紅白歌合戦には、67年の初出場から22年連続出場。伊東ゆかりや小柳ルミ子、研ナオコらと熱戦を繰り広げた。最後の出演は88年（昭63）。昭和の終わりとともに、大舞台から退いた。23年6月には、NHK「うたコン拡大ス