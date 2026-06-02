俳優山本耕史（49）が2日、都内で、不動産仲介サービス「TERASS新CM発表会」に出席した。山本はNetflix配信ドラマ「地面師たち」では、地面師グループの標的となる大手不動産会社の開発事業部部長青柳隆史役を熱演。新CMのオファーについて「某地面師に騙された僕としては、結構インパクトのある騙され方をしたドラマだったので、僕にいいのかなとも思ったけど、逆手にとって明るい未来を提供したい」とオファーを喜んだ。日頃は「