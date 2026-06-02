BTSのJin（ジン＝33）が「ファッションマガジンの表紙が最も期待されるアーティスト」に選ばれた。世界的な経済紙「フォーブス」韓国版とMnetプラス（Mnet Plus）が共同で実施した「『フォーブス・コリア』が選んだ『ファッションマガジンの表紙が最も期待されるアーティスト』」投票で、44・1％の圧倒的な得票率で、1位となった。投票は4月17日から同30日まで実施された。韓国メディアのスターニュースは2日「Jinは、世界的なラグ