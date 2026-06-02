真っ赤なじゃがいもが、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】大量に収穫できたのに……きっかけになったのは、群馬の25歳農家ぶんばい（AYUMI FARM TAKASAKI）さん（@bunbunmappi）の「正直、ちょっと落ち込んでます。群馬で農家をやってる25歳です。自信満々で出荷したじゃがいも達が、 結構売れ残ってしまって…」という投稿。ぶんばいさんが栽培したのは「デストロイヤー」「ノーザンルビー」という品種のじゃがいも。栗や