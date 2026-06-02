江蘇省南通市管轄下の啓東市の啓東出入境・国境検査所などの優れた効率のサポートを受け、新エネルギー車7273台を積載した比亜迪（BYD）の自動車運搬船「済南号」が5月31日、イタリアやスペインなどの欧州諸国に向けて江蘇省南通港を出港した。これは、江蘇省南通市が商品用乗用車の大規模な輸出能力を備え、中国の新エネルギー車輸出の新ルートが切り拓かれたことを意味している。新華網が伝えた。これらの車両は合肥、西安、常州