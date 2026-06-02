重い障害や病気を抱える子どもたちに「遊び」を届けるイベントが5月31日、東京で開かれました。5月31日、東京・代々木で開かれた「病児の遊びケア・フォーラム」。専門家が厳選した「あそびのむし」というおもちゃは、自ら体を動かすことが難しくても、見つめたり、触れたりすることで、光や音、振動を全身で感じて遊ぶことができます。参加者「（音が）聞こえだしてから鳴らすように操作しだしたり、ちょっと情報が入ってくるにつ