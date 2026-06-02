歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、都内病院で悪性リンパ腫のため死去した。92歳。大ヒットを連発し日本の歌謡界をけん引した。21日には「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが肝硬変のため86歳で死去。音楽界の相次ぐ訃報に、悲しみの声が上がっている。菅原さんは1933年8月21日生まれ、兵庫県出身。デビュー以降、唯一無二のバリトンボイスで大ヒットを連発。67年に