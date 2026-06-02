俳優の山本耕史が２日、都内で「ＴＥＲＡＳＳ新ＣＭ発表会」に出席した。不動産エージェントの独立を支援する不動産エージェントファーム。インターネット動画配信サイト「ネットフリックス」で配信されて話題となったドラマ「地面師たち」に出演していた山本は「某地面師に騙された僕としては１番騙されたくない立場でもあるので…」と苦笑い。「心強いパートナーになると思います」とサービスをＰＲした。信頼できるパー