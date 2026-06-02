◆３軍練習試合巨人―西武（２日・ジャイアンツ球場）巨人の育成２年目・堀江正太郎投手（１９）が３軍の練習試合・西武戦に先発。６回を投げ４安打４奪三振、無失点と好投した。最速は１４６キロをマーク。３者凡退は５回のみだったが、粘り強い投球で三塁を踏ませなかった。右腕は今季ここまで３軍戦で６試合に登板し、２勝０敗。防御率２・３５の成績を残していた。