俳優の高橋一生、斎藤工らが２日、都内でＰｒｉｍｅＯｒｉｇｉｎａｌ新ドラマシリーズ「犯罪者」（７月１７日配信スタート、松永大司監督）の製作発表記者会見に出席した。人気ドラマシリーズ「相棒」の脚本も手がける太田愛氏による同名小説が原作。無差別殺人事件の真相に迫りながら、警察、政治、大企業に複雑に絡み合う大きな闇と向き合う刑事らを描く。登壇してすぐのあいさつで、タイトル「犯罪者」について斎藤は「