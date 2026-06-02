◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（２日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の皆川岳飛外野手（２３）が勝ち越し適時打を放った。「２番・右翼」で先発出場。１―１の５回１死二、三塁で巨人からハヤテに派遣中の左腕・代木大和投手に対し、カウント１―２から低めの変化球をしぶとく左前へはじき返した。５月２８日のファーム・リーグ、ヤクルト戦（ジャイアンツタウンスタジアム）から５戦連続安打と好調をキープしている。