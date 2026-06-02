◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（２日・バンテリンドーム）中日のドラフト３位・篠崎国忠投手が、試合前練習に合流した。出場選手登録されれば、１軍初昇格となる。修徳から四国ＩＬ徳島を経て入団した２０歳右腕。１年目はキャンプ２軍スタート。２軍では５月２３日のファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（横須賀）まで９試合連続、計８回１／３イニングで無安打投球。同３１日の楽天戦（ナゴヤ）で安打を許