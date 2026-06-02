巨人は阿部前監督の辞任に伴い、５月２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）から橋上秀樹監督代行が就任した。５月２８日には浅野翔吾外野手と増田陸内野手の出場選手登録を抹消。代わりに中山礼都外野手と増田大輝内野手が１軍昇格した。浅野は５月２３日に今季初昇格。良い当たりが野手の正面を突く不運もあった中で３試合、１０打数１安打、打率１割だった。橋上監督代行は浅野の２軍降格について「彼の中では特に守備面での