【モデルプレス＝2026/06/02】モデルの近藤千尋が5月30日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久や子ども達とのお出かけショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「ラブラブ」イケメン夫と密着する姿◆近藤千尋、夫・太田＆娘と宮崎へ近藤は「撮影で宮崎へ。次は泊まりたいな〜」とつづり、仕事で行った宮崎県での家族写真を複数枚投稿。街角でかき氷を分け合う姿や、海