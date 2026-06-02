【モデルプレス＝2026/06/02】モデルの滝沢眞規子が5月31日、自身のInstagramを更新。自宅で仕込んだ梅シロップ2種を公開した。【写真】47歳3児の母モデル「暑い季節にピッタリ」自家製梅シロップ2種並ぶキッチン◆滝沢眞規子、自宅で仕込んだ梅シロップ公開滝沢は「梅シロップ2種。並んでると可愛い 子どもたちが帰ってきたらみんなで美味しく飲みたいなと思います たのしみ」とコメントし、写真を投稿。ざるの上にずらりと並んだ