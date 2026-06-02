【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・COWCOWの多田健二が5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気グループのモノマネ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】51歳吉本芸人「解像度が高すぎる」“老ヨネ”モナキ・おヨネ風ビジュアル◆COWCOW多田健二、モナキ・おヨネそっくりの姿披露多田は「老ヨネ」とつづり、写真を投稿。純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのおヨネに扮し、黄色のジャ