資料快速マリンライナー JR四国とJR西日本は、台風6号の接近に伴う瀬戸大橋線の計画運休の対象列車を発表しました。快速マリンライナーは高松駅・岡山駅を午後6時10分台に出発する便を最後に部分運休します。 【快速マリンライナー】（下り）55号（岡山駅・午後6時42分発）以降児島～高松間を運休※69号（岡山駅・午後10時12分発）は全区間運休（上り）56号（高松駅・午後6時40分発）以降