株安一服もあり、クロス円しっかり＝東京為替 ユーロ円が１８５．７０円台での推移から１８５．９０円まで上昇している。後場一１３００円超の下げとなったところから５６４円安まで戻すなど、株安一服で円売りの動き。もっとも値幅は限定的。ポンド円も２１５円０９円を付けた。 EURJPY185.89