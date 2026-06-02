東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 経常収支（第1四半期）10:30 結果-271億豪ドル 予想-234億豪ドル前回-230億豪ドル ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領「来週中にも合意結ぶ可能性、協議は順調だ」（ABC） トランプ米大統領「交渉決裂でも気にしない、本当どうでもいい」（CNBC） ※ABC報道とCNBC報道はほぼ同時刻 イラン革命防衛隊がオマー